Лихорадка Западного Нила в России: как не заразиться и какие бывают симптомы

Переносчики болезни — комары. В 1999 году в РФ была вспышка заболевания, тогда выявили более 470 случаев.

В России с начала 2024 года выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Заболеть ей в основном можно через укус кровососущего комара. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых — завозные. Основным механизмом заражения является укус кровососущего комара», — говорится в сообщении.

Как правило, лихорадка распространена в странах с жарким климатом и в южных регионах России. Однако изменение климата позволило вирусу распространиться еще на Центральную часть РФ и Поволжье.

Основой профилактики против лихорадки является защита от укусов комаров. Себя обезопасить можно с помощью репеллентов, антимоскитных сеток и фумигаторов. Рекомендуется избегать нахождения в заболоченных местах, а также носить закрытую защищенную одежду при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов. Вместе с тем не следует оставлять емкости с затхлой водой.

По данным Роспотребнадзора, проявления лихорадки варьируют от бессимптомной инфекции и легкой болезни до развития тяжелых форм энцефалита и менингоэнцефалита с летальностью до 12-14%. К симптомам относятся высокая температура, головная боль, сыпь, а также боли в мышцах.

Впервые лихорадку выделили из крови больного в 1937 году в Уганде. При этом первые лабораторно подтвержденные случаи заражения людей в России были зарегистрированы в 1967-м в Астраханской области. Вспышка в РФ произошла в 1999 году. В то время в Волгоградской и Астраханской областях заболели 475 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европа стоит на грани эпидемии лихорадки Денге и вируса Западного Нила. Избежать заражения непросто — опасные болезни переносят обычные комары.