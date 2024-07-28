«Полный хаос»: парапсихолог прокомментировал состояние Глюк’oZы

С чем борется, по мнению специалиста, артистка?

Состояние певицы Глюк’oZы можно сравнить с балансированием над пропастью. Такую точку зрения высказала парапсихолог Алиса Алмазова в беседе с журналистами «Экспресс-газеты» после скандального выступления артистки.

«В душе и голове певицы на данный момент творится полный хаос. Могу даже описать это как балансирование над пропастью на ходулях. Сейчас ей просто необходим хороший психиатр или психотерапевт», — говорит эксперт.

По словам Алмазовой, певица сейчас нашла самый простой вариант «сбежать от самой себя». Парапсихолог отметила, что артистке сейчас нужна помощь, чтобы справиться с тяжелым периодом в жизни.

«Сейчас она ведет борьбу в первую очередь с самой собой за здоровые и правильные методы восстановления надломленного состояния. Зависимости тут нет», — уверена Алиса Алмазова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нарколог разнес версию Глюк’oZы об антидепрессантах.