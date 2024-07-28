Путин посетил Александро-Невскую лавру в Петербурге

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 32 0

Это старейший монастырь, в котором находятся мощи князя Александра Невского.

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; Telegram / Кремль / news_kremlin; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля. В этом священном месте находятся мощи святого князя Александра Невского.

Российский лидер вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом осмотрел церковь. После этого Патриарх Кирилл вручил Путину орден святого благоверного великого князя Александра Невского I степени.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра — старейший монастырь. Его основали по указу Петра I в 1713 году. Здание церкви является первым каменным храмом в Петербурге. Проектировали его архитекторы Доменико Трезини и Теодору Швертфегеру.

В 1724 году из Владимира в лавру перенесли мощи Александра Невского. В настоящий момент они временно находятся в Благовещенской церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге.

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