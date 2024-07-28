Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Петербурге

Флотоводец победил в более чем 40 сражениях.
Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; Telegram / Кремль / news_kremlin; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге. В День Военно-морского флота глава государства отметил его заслуги.
«Доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили все дальнейшее развитие отечественного флота», — сказал Путин.
Памятник адмиралу Ушакову находится на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем. Закладной камень монумента установили еще в 2021 году. Теперь же возведен памятник высотой почти в восемь метров, а размер самой фигуры составил 3,6 метров.
Эскиз памятника был представлен еще в 2020 году. Перед авторами скульптуры стояла не простая задача: изобразить Ушакова как прославленного адмирала и как святого, к лику которых его причислили в начале двухтысячных.
Федор Федорович Ушаков (1745–1817 годы) — русский флотоводец, адмирал. Он командовал Черноморским флотом и российскими Военно-морскими силами в Средиземном море. Ушаков не знал поражений, победил в более чем 40 сражениях. Адмирал разработал уникальную морскую тактику боя, благодаря которой не раз разбивал турецкий флот.
День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2024-м он празднуется сегодня, 28 июля. Мероприятие началось с артиллерийского салюта из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного, расположенного на территории Петропавловской крепости, и зажжения факелов на Ростральных колоннах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил моряков с Днем ВМФ на параде в Петербурге.
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