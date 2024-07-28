И вкусно, и полезно: какой фрукт снижает риск развития рака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Диетолог Эндрюс: груша способна снизить риск развития рака прямой кишки

И вкусно, и полезно: какой фрукт снижает риск развития рака

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Schieren

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В нем содержится много полезных витаминов, поддерживающих здоровье организма.

Пищевые волокна, которые содержатся в груше, способствуют снижению риска развития рака прямой кишки. Об этом сообщил американский диетолог Николь Эндрюс изданию New York Post.

«Этот фрукт богат клетчаткой, антиоксидантами и питательными веществами, а также, как было доказано, помогает поддерживать уровень сахара в крови. Пищевые волокна (содержащиеся в груше — Прим. ред.) способствуют здоровому пищеварению и могут помочь снизить риск развития колоректального рака», — рассказала эксперт.

Кроме того, употребление груш снижает риск развития диабета на 3%. В этом фрукте также содержится витамин С, способный защитить от рака груди и легких. Кроме того, витамин К в груше поддерживает свертываемость крови и здоровье костей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что арбузы и дыни при неправильном употреблении могут привести к серьезным осложнениям.

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