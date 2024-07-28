Умер бывший глава Ленинграда Владимир Ходырев

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 64 0

Многие из начинаний градоначальника советской эпохи были позднее реализованы, они до сих пор приносят пользу жителям Северной столицы.

Умер бывший глава Ленинграда Владимир Ходырев

Фото: Из открытых источников

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Бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев умер в возрасте 94 лет. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова.

«Владимир Яковлевич оставил глубокий и яркий след в истории нашего города. Для всех нас он был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, между достижениями 1980-х годов и успехами нашего времени», — цитирует Беглова пресс-служба.

По словам губернатора, многие из начинаний Ходырева на посту главы Ленинграда были продолжены и реализованы. В частности, отметил Беглов, под руководством Ходырева начали возводиться защитные сооружения города от наводнений, строиться новые станции метро.

В 1989 году при участии Ходырева был учрежден памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда», появилась общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Мнение бывшего главы города учитывалось при разработке планов развития Петербурга и морской отрасли.

Владимир Ходырев родился 19 мая 1930 года в Сталинграде (сейчас Волгоград). В 1983 году был избран председателем исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов. С 2011 года занимал пост президента некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада». Почетный гражданин Петербурга с 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конгрессвумен от Демократической партии США Шейла Джексон Ли ушла из жизни в возрасте 74 лет.

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