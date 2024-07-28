Гимнастку госпитализировали после падения с большой высоты в цирке Кисловодска

Гимнастка Диляра Бикмаева сорвалась при выполнении воздушного номера в цирке Кисловодска. Ей потребовалась экстренная госпитализация. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

«Сегодня во время показа шоу „Бурлеск“ (совместный проект продюсерского центра „Королевский цирк“ Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере „Погружаясь в любовь“ под руководством М. Бикмаева сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Запашный опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения гимнастки. На кадрах видно, как Бикмаева срывается с большой высоты и остается лежать на манеже после падения. К ней тут же бросаются работники цирка.

По словам Запашного, сразу после случившегося Бикмаеву на машине скорой помощи доставили в местную больницу, где оказали необходимую помощь.

«На данный момент обследование завершено. Диляра находится в сознании, у артистки диагностировали только перелом челюсти и скуловой кости. Все внутренние органы и конечности без повреждений. Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает», — отметил Запашный.

Также он поблагодарил власти города за оперативно оказанную артистке помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в цирке Новосибирска гимнастка сорвалась на манеж с большой высоты при исполнении воздушного номера.