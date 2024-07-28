Гимнастку госпитализировали после падения с большой высоты в цирке Кисловодска

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

О состоянии артистки рассказал руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Канал Эдгарда Запашного / zapashnyru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гимнастка Диляра Бикмаева сорвалась при выполнении воздушного номера в цирке Кисловодска. Ей потребовалась экстренная госпитализация. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

«Сегодня во время показа шоу „Бурлеск“ (совместный проект продюсерского центра „Королевский цирк“ Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере „Погружаясь в любовь“ под руководством М. Бикмаева сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Запашный опубликовал видео, на котором запечатлен момент падения гимнастки. На кадрах видно, как Бикмаева срывается с большой высоты и остается лежать на манеже после падения. К ней тут же бросаются работники цирка.

По словам Запашного, сразу после случившегося Бикмаеву на машине скорой помощи доставили в местную больницу, где оказали необходимую помощь.

«На данный момент обследование завершено. Диляра находится в сознании, у артистки диагностировали только перелом челюсти и скуловой кости. Все внутренние органы и конечности без повреждений. Сейчас жизни и здоровью девушки ничего не угрожает», — отметил Запашный.

Также он поблагодарил власти города за оперативно оказанную артистке помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в цирке Новосибирска гимнастка сорвалась на манеж с большой высоты при исполнении воздушного номера.

+26° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
85.57
0.16 93.26
0.09
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

22:06
Блогер Никита Федянин погиб в Мали
21:44
Масштабный пожар произошел в Николаеве на юге Украины
21:24
Министру внутренних дел Франции передали конверт со следами чумы
21:04
«Много били»: Асмус рассказала о тяжелых воспоминаниях о детстве
20:44
Гимнастку госпитализировали после падения с большой высоты в цирке Кисловодска
20:24
«Буду с распущенными штанами»: подвыпившая Боня обескуражила Сеть откровениями из туалета

Сейчас читают

Момент удара молнии в четырех человек в парке «Патриот» попал на видео
Умер бывший глава Ленинграда Владимир Ходырев
Шикарные квартиры и участки: как жил арестованный экс-замминистра обороны Булгаков
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака