Министру внутренних дел Франции передали конверт со следами чумы
Письмо перехватили до получения адресатом.
Фото: Ludovic Marin / ТАСС
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Следы чумных бактерий были обнаружены на конверте с письмом, направленном главе министерства внутренних дел Франции Жеральду Дарманену. Об этом написали в издании Le Figaro.
До адресата письмо так и не дошло, его задержал почтовый сортировочный центр в Дижоне. По их данным, в тексте послания содержались расистские высказывания и непонятного состава порошок черного цвета.
Вещество было тщательно исследовано специалистами на наличие ядерной, биологической, радиологической и химической угроз, а также на принадлежность к ряду взрывчатых веществ. Эксперты установили, что порошок «позитивен к чуме».
В префектуре округа сообщили, что это лишь предварительные данные и результат может быть ложноположительным. Проводятся дополнительные исследования. Личность человека, который отправил конверт, также пока не установлена.
Французский Институт Пастера уточняет, что речь в данном случае идет о легочной чуме, которой можно заразиться воздушно-капельным путем. При этом, если не обращаться за помощью к врачам, летальный исход наступит в течение трех дней.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России.
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