Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

В ведомстве заявили, что ведут постоянную работу по предотвращению завоза инфекционного заболевания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Риск распространения чумы на территории России исключен, заявили в Роспотребнадзоре.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что в России идет постоянная работа по предотвращению завоза чумы, проводится тщательный мониторинг активности природных очагов и необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе вакцинация населения по эпидпоказаниям.
Также подчеркивается, что в стране достаточный запас противочумных вакцин, диагностических препаратов и тест-систем для выявления заражения.
В то же время Роспотребнадзор непрерывно изучает санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом, фиксируя ежегодно сотни случаев опасных заболеваний по всему миру. Большая их часть, включая смертельные, приходятся на Африку, Азию и США.
До этого в ведомстве назвали минимальным риск завоза чумы в Россию из Китая и Монголии, где в последнее время фиксировались очаги заболевания. В пунктах пропуска на границе со странами усилили меры санитарно-карантинного контроля, сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее 5-tv.ru рассказал, грозит ли России эпидемия «малой чумы».
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