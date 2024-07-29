Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Квартира, в которой находилась девочка, расположена на третьем этаже многоквартирного дома.

Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве

Фото: Depositphotos / hrabar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже в Москве. Подробности инцидента раскрыла в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

Известно, что квартира располагалась в доме на проспекте Вернадского.

«Оставшись на непродолжительное время без присмотра, она забралась на стул, затем на стол, который стоял около подоконника, и, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна», — отмечается в опубликованном заявлении.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимается прокуратура района Тропарево-Никулино.

Ранее 5-tv.ru писал, что подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб. Известно, что мальчик лечился от системной красной волчанки. Родители подростка настаивают на халатности врачей, оставивших его в процедурной одного, медики выдвигают свою версию — суицид. При этом мать ребенка находилась в здании больницы, но была временно изолирована он сына. Однако о трагедии она узнала только тогда, когда в медучреждение приехала полиция.

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
85.57
0.16 93.26
0.09
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

1:22
Эвакуировано 96 человек: в Башкирии проходят спасательные мероприятия в зонах подтопления
1:02
«Я еще скажу свое слово»: Гагарина возмутилась исчезновением своих песен
0:42
Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры в Москве
0:22
Ушел из жизни принц Греческий и Датский Михаил
0:02
Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября
23:41
Сергей Зверев исполнил популярный хит «Матушка»

Сейчас читают

Момент удара молнии в четырех человек в парке «Патриот» попал на видео
Умер второй пострадавший при крушении легкомоторного самолета в КЧР
Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге — видео
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака