Эвакуировано 96 человек: в Башкирии проходят спасательные мероприятия в зонах подтопления

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

В Башкирии спасли около 100 человек в зонах подтопления

Эвакуировано 96 человек: в Башкирии проходят спасательные мероприятия в зонах подтопления

Фото: Telegram / МЧС Башкортостан/ mchsrb01

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МЧС приходится работать на 23 локациях республики сразу.

Около 100 человек эвакуировано с затронутых наводнением территорий Республики Башкортостан. Об этом заявило главное управление МЧС России по республике в своем официальном Telegram-канале.

Спасатели одновременно работают на 23 локациях — в основном, это придомовые территории, но также отмечаются случаи и размытия участков дорог.

«Всего подтоплено 15 домов, 59 придомовых территорий. Эвакуировано 96 человек, из них 29 детей. Пострадавших нет», — говорится в заявлении республиканского отделения МЧС РФ.

В данный момент спасатели оказывают помощь пострадавшему населению, продолжают мониторить развитие ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что продолжительные осадки стали причиной разрушения плотины в Челябинской области. В частности, в Карабашском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Больше всего от затопления пострадал поселок Киолим. Все жители были эвакуированы, восемь человек разместились в пунктах временного пребывания. Повреждено 20 домов.

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