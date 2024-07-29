Валентина Талызина успокоила своих поклонников

Актриса прокомментировала ситуацию со своим здоровьем после информации о ее госпитализации

Актриса Валентина Талызина опровергла информацию о своей госпитализации. Комментарием она поделилась с журналистами Telegram-канала 360.ru.

«У меня все, слава Богу, нормально», — заявила Валентина Талызина.

Ранее несколько СМИ опубликовали информацию о том, знаменитой актрисе внезапно стало плохо, а также что она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Как выяснилось позднее, актриса отказалась от стационарного лечения, а с ее самочувствием все нормально.

Валентина Талызина сыграла свою дебютную роль в кино в 1963 году, появившись в картине «Человек, который сомневается». Актриса играла в таких знаковых фильмах, как «Зигзаг удачи», «Вас вызывает Таймыр», «Старики-разбойники», «Большая перемена», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня» и, конечно, «Ирония судьбы, или С легким паром!». В наше время Талызина продолжает активно сниматься в кино. Известны также ее роли в сериалах «Достоевский», «Екатерина», «Кухня» и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Талызина рассказала, как отпраздновала день рождения в больнице.