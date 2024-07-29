День тигра: в России популяция этого краснокнижного хищника выросла

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В России популяция тигра выросла в несколько раз

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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В Уссурийске в честь праздника прошло «тигриное шествие».

Сегодня отмечается международный день тигра. Он был учрежден в 2010 году в Санкт-Петербурге. Тогда на Международном форуме собрались представители 13 стран, в которых эти дикие кошки практически исчезли. На сегодняшний день в мире их насчитывается около пяти тысяч.

В России сохранением и восстановлением численности занимается центр «Амурский Тигр», расположенный на Дальнем Востоке. Прямо сейчас ветеринары там спасают раненого хищника по кличке Беня. Его нашли в тяжелом состоянии в начале июля. Накануне Беню поместили в томограф, чтобы оценить возможность проведения дальнейших операций.

Он относится к самому северному подвиду тигров — амурскому. В России их больше 750 и это 95% от всей мировой популяции.

Как рассказал в интервью «Известиям» дрессировщик Эдгард Запашный, звери прекрасно чувствуют себя в лесах Дальнего Востока и территории обитания планируется расширять.

«Самый правильный ареал для нашего уссурийского тигра, его еще называют амурский, сибирский тигр, конечно, это Дальний Восток, Хабаровский край. Сейчас идут разговоры о том, чтобы на границе России и Казахстана каким-то образом появились животные», — отметил Эдгард Запашный, народный артист России, генеральный директор Московского цирка на Проспекте Вернадского.

В честь праздника на телебашнях в российских регионах включили подсветку. Тигриным окрасом засияла и Останкинская башня в Москве.

С особенным размахом международный день тигра отметили в Уссурийске. Этот зверь — символ города. Там состоялись различные игры, мастер-классы, танцевальный флешмоб и семейный забег. Изюминкой стало «тигриное шествие» — в этом необычном параде приняли участие несколько тысяч горожан.

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