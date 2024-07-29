Выборы в Венесуэле. Как на переизбрание Николаса Мадуро отреагировали в мире
Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru
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В Каракасе уверены, что голосование прошло без происшествий.
Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с победой на президентских выборах в Венесуэле. Лидер России отметил, что отношения между странами носят характер стратегического партнерства и выразил готовность продолжать конструктивную совместную работу.
По данным избиркома, Мадуро набрал свыше 51% голосов, значительно опередив своего ближайшего соперника — кандидата от оппозиции. Таким образом, он будет переизбран на третий срок. С победой Мадуро поздравили также власти Никарагуа, Ирана, Китая, Белоруссии и других стран.
При этом оппозиция Венесуэлы поражение своего кандидата на выборах отвергает. Не признают результаты народного голосования и правительства Аргентины, Перу, Чили и Уругвая.
Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что ряд стран Латинской Америки попытались вмешаться в избирательный процесс, поставив под сомнение честность голосования, но несмотря на это в Каракасе уверены, что голосование прошло без происшествий. Сами выборы называют самыми спокойными за последние семь лет.
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