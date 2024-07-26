Экономь, но не дури: как сохранить деньги и время в путешествии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 27 0

Эксперт по туризму Соколов призвал не покупать сувениры в начале путешествия

Экономь, но не дури: как сохранить деньги и время в путешествии

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Несколько простых правил помогут туристу обезопасить свой бюджет.

Значительно сэкономить в путешествии можно, если не покупать сувениры в первые дни прилета, особенно в центре города. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по туризму, руководитель одного из визовых центров Борис Соколов.

По его словам, подарки стоит приобретать ближе к концу путешествия, когда уже известны реальные цены в магазинах. Это касается и шоппинга в целом. К тому же, лучше обходить центр города, пляжи и другие популярные туристические места, если нет желания переплачивать почти двойную цену.

Соколов также отмечает, что не стоит спешить и с обменом валюты и уж точно не делать это прямо в аэропорту или отеле. Курс там обычно — самый невыгодный.

Также среди методов экономии — посещение различных достопримечательностей на метро, а не на такси. Приобретать билеты в места досуга стоит онлайн, так как в таких случаях часто бывают скидки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таиланд заменил временный безвиз для россиян на постоянный. Сколько дней можно отдыхать на пляжах страны?

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