Экономь, но не дури: как сохранить деньги и время в путешествии

Несколько простых правил помогут туристу обезопасить свой бюджет.

Значительно сэкономить в путешествии можно, если не покупать сувениры в первые дни прилета, особенно в центре города. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал эксперт по туризму, руководитель одного из визовых центров Борис Соколов.

По его словам, подарки стоит приобретать ближе к концу путешествия, когда уже известны реальные цены в магазинах. Это касается и шоппинга в целом. К тому же, лучше обходить центр города, пляжи и другие популярные туристические места, если нет желания переплачивать почти двойную цену.

Соколов также отмечает, что не стоит спешить и с обменом валюты и уж точно не делать это прямо в аэропорту или отеле. Курс там обычно — самый невыгодный.

Также среди методов экономии — посещение различных достопримечательностей на метро, а не на такси. Приобретать билеты в места досуга стоит онлайн, так как в таких случаях часто бывают скидки.

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