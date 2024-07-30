Дурь-трава: какие штрафы бывают за растения с наркотическими веществами на участке

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

Химик Кузнецова: за растения с наркотическими веществами садоводам грозят штрафы

Дурь-трава: какие штрафы бывают за растения с наркотическими веществами на участке

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Садоводам может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

За выращивание растений, содержащих наркотические вещества, садоводов по всей России могут штрафовать и даже сажать в тюрьму. Об этом рассказала химик и биотехнолог Юлия Кузнецова в разговоре с изданием URA.RU.

Такие растения, как шалфей предсказателей, вьюнок, голубой лотос, ибога, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, психотрия зеленая, эфедра, а также грибы, содержащие псилоцибин, могут доставить владельцам участков серьезные неприятности.

«Даже одно такое растение на вашем участке может стать причиной штрафа от трех до пяти тысяч рублей или ареста сроком до 15 суток. Их культивирование в крупном размере, согласно статье 231 УК РФ, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей», — объяснила эксперт.

Тем же дачникам, что решат выращивать запрещенные растения в особо крупных размерах, может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфискацию у коррупционеров могут распространить на все имущество семьи.

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