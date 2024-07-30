Оставила мужа: Лера Кудрявцева покинула Россию вместе с дочкой

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Лера Кудрявцева отправилась в отпуск в Болгарию без мужа Игоря Макарова

Оставила мужа: Лера Кудрявцева покинула Россию вместе с дочкой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость забрала ребенка и уехала в Болгарию. Надолго ли?

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в отпуск вместе с родными, оставив мужа Игоря Макарова дома. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Отдохнуть знаменитость решила в Болгарии. В личном блоге в социальных сетях она опубликовала яркие кадры, где поделилась эмоциями.

«Я рада, мне нравится! Как в пионерском лагере, всей толпой!» — сообщила поклонникам Кудрявцева.

Компанию звезде составили ее мама, сестра, подруги, а также пятилетняя дочь Мария. А вот муж к ним, судя по всему, не присоединился. По крайней мере, нигде в кадре фанаты Макарова не увидели. И тут же предположили, что глава семейства может снова попасть в неприятную ситуацию, как во время прошлого отдыха супруги.

Тогда хоккеист остался в России, пока Кудрявцева отдыхала в Дубае, и, по некоторым данным, скрашивал одиночество обильными алкогольными возлияниями. Собственно, примерно в этот период отношения в семье дошли чуть не привели к разводу. В итоге Макарову пришлось проходить лечение в клинике.

Ранее 5-tv.ru писал, к кому телеведущая Лера Кудрявцева ревновала своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

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