«То, что они сделали — позор»: Трамп о церемонии открытия Олимпиады-2024

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 293 0

Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором

«То, что они сделали — позор»: Трамп о церемонии открытия Олимпиады-2024

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs - Cnp For Ny Post

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Мероприятие стало скандальным, за что позднее пришлось извиняться Международному олимпийскому комитету.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал скандальную церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. По его словам, мероприятие было ужасным. Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором. Это было ужасно», — отметил Трамп.

Трамп также добавил, что в случае проведения Олимпийских игр в США во время его президентства чувства христиан по всему миру не были бы задеты.

Церемония открытия летних Олимпийских игр прошла 26 июля на берегах реки Сены. Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отсекли на гильотине во времена французской революции.

На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Диониса, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.

Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за скандальную церемонию открытия Олимпиады.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам мэра Парижа Анн Идальго, церемония открытия Олимпийских игр 2024 года показала о Франции все. Она призналась, что до сих пор не может прийти в себя.

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«То, что они сделали — позор»: Трамп о церемонии открытия Олимпиады-2024

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