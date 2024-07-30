Семья 13-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Киров

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 13 0

Татьяна Ясюкович стала 13-миллионой гостьей выставки-форума «Россия»

Семья 13-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Киров

Фото: Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Сургута познакомилась с народными промыслами и кухней другого региона страны.

Жительница Сургута Татьяна Ясюкович, которая стала 13-миллионым гостем Международной выставки-форума «Россия», посетила Киров вместе со своей семьей.

Дирекция выставки «Россия» и правительство Кировской области подарили Татьяне двухдневный тур по Кирову, который в этом году отмечает свое 650-летие.

Татьяна отправилась туда с дочерью Анастасией и внуками — 16-летним Владиславом и трехлетней Сашей.

«Мы обожаем путешествия — стараемся каждый год выезжать, в том числе на машине. В последние четыре года приоритетом, конечно, стала Россия — объехали очень много мест. Но через Кировскую область наши маршруты никогда не лежали, поэтому мы с огромным удовольствием ее посетим», — поделилась впечатлениями Анастасия.

Семья Ясюкович уверена, что путешествие по регионам России формирует тот культурный ген, который дает любовь к своей стране и ко всему, что окружает.

В Кирове гостей встретил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов. Он был рад, что семья смогла познакомиться с культурой города. Татьяна с родными посетила исторические места вместе с профессиональным экскурсоводом и познакомилась с традиционной кухней этого региона.

Международная выставка-форум «Россия» проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. За восемь месяцев работы ее посетили более 18 миллионов человек. На ней были представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке на ВДНХ — экспозиции всех регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что международная выставка-форум «Россия», которую организовали на территории ВДНХ, вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

13:59
«Серьезные лазейки»: в Евросоюзе призвали принять строгие меры против Венгрии
13:47
Семья 13-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Киров
13:38
«Штурвал в наших руках»: Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России
13:24
«Планетарные игры»: почему США не желают платить за восстановление Украины
13:15
«Уничтожим!» — во Франции призвали к серьезным мерам в отношении Евросоюза
13:11
Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака