«Серьезные лазейки»: в Евросоюзе призвали принять строгие меры против Венгрии

Венгерское правительство недавно опубликовало постановление, в рамках которого в страну могут упростить въезд для граждан России и Белоруссии.

Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров Евросоюза принять меры в отношении Венгрии за предполагаемое упрощение въезда в страну для граждан России. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на письмо парламентария, обращенное к главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«(Новые правила въезда — Прим. ред.) могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности. (необходимо — Прим. ред.) принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена», — цитирует издание текст документа.

В июле правительство Венгрии опубликовало постановление об упрощении выдачи ряда виз гражданам России, Белоруссии и некоторых других стран. Предположительно, на такой шаг Будапешт пошел в ожидании зарубежных специалистов, которые будут работать над строительством новых блоков АЭС.

В европейских СМИ давно ходят слухи, что Венгрия все больше отдаляется от других стран Евросоюза из-за дружбы с Россией и своей позиции по конфликту на Украине.

Ранее 5-tv.ru передавал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о мировой поддержке России, которая идет вразрез с указаниями Запада.