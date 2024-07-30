Никаких деталей: работа США над гиперзвуковым оружием вызвала много вопросов

Пентагон обвинили в непрозрачности этой программы. А были ли на самом деле испытания?

В Пентагоне заявили, что провели испытания гиперзвукового оружия. При этом нет никаких деталей, кроме того, что тестировали на базе во Флориде. Американские СМИ обращают внимание, что не ясно, какую конкретно систему задействовали и даже были ли в итоге запущены сами ракеты.

Вопросы задает и Счетная палата США по результатам проведенного аудита. В докладе Пентагон обвинили в непрозрачности всей программы по гиперзвуковому оружию. Отмечается, что на нее ушли годы усилий и миллиарды долларов, но результата все нет: первую рабочую систему так и не разместили. При этом Конгресс США должным образом не информируют о ходе разработки. Неизвестна и общая потраченная сумма.

Ранее в марте американское оборонное ведомство сообщило, что провело испытания гиперзвуковой ракеты, но и тогда обошлись без подробностей. Выглядеть они должны были примерно так — это видео с графикой, размещенные в интернете. Данные о конкретных задачах и целях также названы не были. Этому предшествовали многочисленные провалы, отмены запусков. Чиновники в США ни раз признавали, что отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.