В Рязанской области выявили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 6 0

Роспотребнадзор: три случая заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Рязани

В Рязанской области выявили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила

Фото: www.globallookpress.com / F. Hecker

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Инфекция передается через укусы комаров.

Три случая заражения лихорадкой Западного Нила выявлено Роспотребнадзором по Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Рязанской области незамедлительно начато проведение противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией трех случаев лихорадки Западного Нила на территории региона», — написано в заявлении.

В очагах по месту проживания и отдыха заболевших проведены энтомологические обследования. Вирус лихорадки Западного Нила не был обнаружен в отобранных на местах комарах. В ведомстве дополнили, что сейчас уже идет обработка прибрежных зон водоемов с целью уничтожения личинок этих насекомых.

Стоит упомянуть, что заразиться лихорадкой Западного Нила можно от укуса комаров, именно они выступают переносчиком вируса. В Роспотребнадзоре порекомендовали гулять возле водоемов только в закрытой одежде, избегая заболоченной местности.

Ранее 5-tv.ru писал, как еще больше случаев заражения лихорадкой Западного Нила выявили в Татарстане — один из них оказался в тяжелом состоянии. Вирусолог также рассказал о симптомах, которые ей характерны.

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