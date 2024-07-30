Носил полицейскую форму и дрался: скандальный блогер Эдвард Бил арестован

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Суд в Москве арестовал блогера Эдварда Била на 14 суток

Носил полицейскую форму и дрался: скандальный блогер Эдвард Бил арестован

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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За решеткой он будет находиться 14 суток.

Никулинский суд Москвы арестовал блогера Эдварда Била на 14 суток за нарушение общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)», — сообщили представители суда.

Уточняется, что Бил вместе со своим другом, который также арестован на 14 суток, находился в центре Москвы и принимал участие в массовом сборе граждан, который не был приурочен ни к какому публичному мероприятию. Некоторое время спустя собравшиеся повздорили и начали драться, все это время сам Бил был одет в полицейскую форму.

Эдвард Бил известен не только своим «творчеством», но и преследующими его проблемами с законом. В Москве ходят легенды о бесчисленном количестве штрафов, которые каждый месяц выписывают блогеру. Широкую же известность он приобрел в 2021 года, когда, управляя автомобилем, вылетел на встречную полосу, став причиной массового ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу.

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