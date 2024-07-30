Рэпер ST готовит новую песню для участников СВО

Его предыдущая композиция «Дай ему сил» стала хитом в рядах военных.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Telegram / ТАВРИДА.АРТ/ tavrida_art; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Рэпер Александр Степанов, более известный как ST, готовится выпустить новую песню, посвященную российским военным, служащим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Конфликт Z».
«Рэпер Саша ST готовит к выходу новую песню, посвященную нашим парням, находящимся в зоне СВО», — уточнили в сообщении канала.
Также уточняется, что впервые эту композицию он исполнил на фестивале Таврида. АРТ.
После фестиваля ST побеседовал с «Известиями» и рассказал, что сейчас пришло время для песен с глубоким смыслом.
«Здорово, что идет время, когда мы начинаем слушать песни со смыслом. Я очень люблю песни о любви. Они занимают неотъемлемую часть моей творческой деятельности, но все-таки есть нам о чем еще в музыке поговорить», — считает музыкант.
Еще зимой 2024 года рэпер выпустил композицию «Дай ему сил», которая быстро стала хитом среди бойцов спецоперации. Военные отмечали, что эта песня очень здоров поднимает боевой дух.
28 июля на главной сцене фестиваля «Таврида. АРТ» прошел патриотический спектакль «Мой дом» в поддержку Белгородской области. Роли в нем исполнили очевидцы событий — жители многострадального региона, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ST заменяет занятия спортом прогулками с детьми.
- 30 июл
- США намерены доработать для Украины F-16, оснастив их «передовыми» ракетами
- 30 июл
- На Западе назвали ударом для Украины потерю Урожайного и Старомайорского
- 30 июл
- Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР
- 30 июл
- Крупный калибр: российская артиллерия громит позиции ВСУ под Донецком
- 30 июл
- Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 июл
- Экипажи Су-25 нанесли удар по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 июл
- «Опорник взят»: как российские морпехи громят ВСУ на южнодонецком направлении
- 29 июл
- Российские войска освободили населенный пункт Волчье в ДНР
- 29 июл
- Водитель трамвая получила ранения после удара дрона-камикадзе ВСУ в Горловке
- 29 июл
- Средства ПВО сбили за ночь 39 дронов ВСУ над пятью регионами России
55%
-0.23 93.29
-0.85
Нашли ошибку?