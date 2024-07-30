Рэпер ST готовит новую песню для участников СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Его предыдущая композиция «Дай ему сил» стала хитом в рядах военных.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; Telegram / ТАВРИДА.АРТ/ tavrida_art; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Рэпер Александр Степанов, более известный как ST, готовится выпустить новую песню, посвященную российским военным, служащим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Конфликт Z».

«Рэпер Саша ST готовит к выходу новую песню, посвященную нашим парням, находящимся в зоне СВО», — уточнили в сообщении канала.

Также уточняется, что впервые эту композицию он исполнил на фестивале Таврида. АРТ.  

 После фестиваля ST побеседовал с «Известиями» и рассказал, что сейчас пришло время для песен с глубоким смыслом.

«Здорово, что идет время, когда мы начинаем слушать песни со смыслом. Я очень люблю песни о любви. Они занимают неотъемлемую часть моей творческой деятельности, но все-таки есть нам о чем еще в музыке поговорить», — считает музыкант.

Еще зимой 2024 года рэпер выпустил композицию «Дай ему сил», которая быстро стала хитом среди бойцов спецоперации. Военные отмечали, что эта песня очень здоров поднимает боевой дух.

28 июля на главной сцене фестиваля «Таврида. АРТ» прошел патриотический спектакль «Мой дом» в поддержку Белгородской области. Роли в нем исполнили очевидцы событий — жители многострадального региона, который постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ST заменяет занятия спортом прогулками с детьми.

Тема:
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