Угрожали пытками: участница открытия Олимпиады в Париже пожаловалась на травлю

Участница церемонии открытия ОИ в Париже Буч пожаловалась на травлю в интернете
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артистка намерена привлечь к ответственности своих преследователей.
Участница церемонии открытия Олимпийских игр в Париже Барбара Буч написала жалобу из-за травли в интернете. Об этом сообщил телеканал Francetvinfo.
«Она подала жалобу на эти действия, которые совершались как гражданами страны, так и иностранцами», — процитировали в эфире слова адвоката Буч Одри Мселлати.
По словам юриста, артистке угрожали убийством, изнасилованием и пытками. В ее адрес продолжает поступать множество оскорблений и клеветы. Как утверждает Мселлати, Буч намерена привлечь к ответственности всех, кто когда-либо попытался запугать ее.
Скандальная церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Артисты исполнили пародию на «Тайную вечерю» — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли места апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.
Эксперты назвали открытие Олимпийских игр 2024 года «полным провалом» и «окончательным крахом западных духовных ценностей». С таким мнением согласился и кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужские соревнования по триатлону перенесли из-за загрязнения воды в Сене.
Незадолго до Олимпийских игр СМИ писали, что уровень наличия кишечной палочки в реке превышает допустимый, поэтому соревнования проводить там нельзя.
Читайте также
55%
0.99 94.14
0.88
Нашли ошибку?