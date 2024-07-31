«Каждое утро»: жена Омарова рассказала о необычном ритуале в ее семье

Молодая избранница бизнесмена вновь дала повод думать, что она беременна.

Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарова Валерия рассказала о необычном ритуале, который для нее устраивает муж каждое утро. Своим признанием девушка вновь заставила интернет-пользователей думать, что она находится в интересном положении.

Валерия всегда была стройной. Ее цифра на весах и отражение в зеркале устраивает, а Омарова, видимо, нет. Он мечтает, чтобы любимая поправилась хоть на пару-тройку килограммов. Поэтому каждое утро возит ее на мотоцикле — завтракать.

«Каждое утро Курбан катает меня на мотоцикле на завтрак, потому что после поездки я хочу есть. Говорит, мне сейчас нужно больше питаться», — рассказала Валерия в социальной сети.

К слову, девушку уже давно подозревают в беременности. Именно с этим связали скорую свадьбу пары, опубликованные кадры с округлившимся животиком и ее поездку в роддом. Правда, и Омаров, и Валерия продолжают молчать, храня тайну о возможном пополнении в семье.

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