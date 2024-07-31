Мировой рекорд: Конюхов пробыл на льдине у Северного полюса почти три недели

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Конюхов пробыл на льдине у Северного полюса почти три недели

Мировой рекорд: Конюхов пробыл на льдине у Северного полюса почти три недели

Фото: © РИА Новости / Илья Тимин

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Рекорд был установлен как по длительности нахождения на станции, так и по пройденному расстоянию — 239 километров.

Знаменитый путешественник Федор Конюхов побил мировой рекорд. Он пробыл на льдине у Северного полюса около трех недель. Об этом говорится на официальном сайте путешественника.

«Конюхов провел в одиночестве на льдине 502 часа и 45 минут, за которые прошел 239 километров», — написали представители Конюхова.

Дрейфовать Конюхов начал 9 июля в 16:30 по московскому времени. Российская дрейфующая полярная станция достигла самой южной точки своего маршрута спустя 14 дней, после чего под влиянием ветра начался третий финальный этап дрейфа - на северо-восток.

«Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность, с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра порывами достигала 60 км/ч», — добавили в штабе Конюхова.

Полученные в ходе дрейфа данные сейсмической активности дна Северного ледовитого океана будут изучены лабораторией техники подводных исследований и испытаний института океанологии РАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге разработали прототип воздушного шара для Федора Конюхова.

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