На пути к новому мировому рекорду: в Петербурге разработали прототип воздушного шара для Федора Конюхова

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В Петербурге разработали прототип воздушного шара для Федора Конюхова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Новый надежный летательный аппарат позволит знаменитому путешественнику легче преодолевать огромные пространства. Кому принадлежит идея внедрить технологии в процесс изучения мира?

Цифровой прототип воздушного шара разработали в Петербурге специально для нового рекорда Федора Конюхова. Знаменитый путешественник уже успел лично протестировать новинку: в будущем инновации помогут создать для его экспедиции идеальный аппарат, который сможет подниматься на высоту до десяти километров и лететь несколько дней без посадки.

Идея создать инновационный способ передвижения с опорой на современные технологии принадлежит сотрудникам и учащимся Петербургского политехнического университета при участии опытных коллег. Виртуальный шлем для тестовых полетов сконструировали и любезно предоставили ведущие специалисты из Томска.

Предполагается, что воздушный шар, специально созданный для Конюхова, будет оснащен аппаратурой по последнему слову техники. Помимо уже имеющихся инновационных приборов «на борту» обязательно появятся запасные воздушные баллоны и медикаменты.

«Я думаю, что мы баллоны положим. Может быть, один ящичек здесь такой для аптечки. Продуктов-то мы не будем много брать с собой», — подсказывает идеи от первого лица Конюхов

Цифровая модель аэростата позволяет проверить, насколько Конюхову и его напарнику будет комфортно в полете. С ее же помощью можно без вреда для здоровья отработать внезапно возникающие нештатные ситуации.

На всю работу у технических специалистов ушло несколько месяцев. Теперь все пожелания Конюхова учтут и протестируют на тренажере повторно. Уже на реальном аппарате путешественник планирует отправиться покорять воздушную стихию весной.

Ранее 5-tv.ru писал, чем фильм о путешественнике Федоре Конюхове удивит зрителя.

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