Солнце не щадит: как избежать ускоренного старения кожи в жару

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 16 0

Бьюти-эксперт Леснова: в жару кожу надо увлажнять и тонизировать

Солнце не щадит: как избежать ускоренного старения кожи в жару

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

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И какие процедуры могут принести скорее вред, чем пользу?

Защититься от ускоренного старения кожи во время жары можно при помощи тонизирующих и увлажняющих средств. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала бьюти-эксперт Наталья Леснова.

Эксперт порекомендовала использовать для домашнего ухода за кожей кремы и сыворотки с легкой гелевой консистенцией, лучше, если в их составе будет гиалуроновая кислота, активы из морских водорослей и натуральные увлажняющие факторы. Кроме того, не стоит забывать о солнцезащитных средствах с SPF от 30 и более.

«Для тонизирования кожи летом хорошо подойдет легкий тоник или отвары лекарственных трав и косметический лед на их основе», — добавила Леснова.

При этом в используемых питательных кремах должны содержаться вещества для защиты от ультрафиолета, а также токобиол, астаксантин, витамин С и дигидрокверцетин. А вот от глубоких пилингов, фототерапии или лазерной шлифовки в жару лучше отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал о советах Роспотребнадзора для защиты кожи летом — SPF-крем в их числе.

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