Потребляет каждый второй: когда в России запретят продажу энергетиков детям

Данный законопроект сегодня рассмотрели депутаты.

Государственная дума приняла законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ГД.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон после одобрения в Совфеде и подписания президентом должен вступить в силу 1 марта 2025 года. Продавцы будут иметь право требовать паспорт у лиц, которые выглядят моложе 18 лет.

Запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.

Отдельные субъекты России вправе установить свои собственные запреты на торговлю энергетическими напитками, такие как время и место продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту и онкологии, а превышающая норму концентрация лимонной кислоты в них может вызвать развитие язв и эрозий на слизистой.