Потребляет каждый второй: когда в России запретят продажу энергетиков детям

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 33 0

Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Потребляет каждый второй: когда в России запретят продажу энергетиков детям

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Данный законопроект сегодня рассмотрели депутаты.

Государственная дума приняла законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ГД.

«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон после одобрения в Совфеде и подписания президентом должен вступить в силу 1 марта 2025 года. Продавцы будут иметь право требовать паспорт у лиц, которые выглядят моложе 18 лет.

Запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки, включая энергетики.

Отдельные субъекты России вправе установить свои собственные запреты на торговлю энергетическими напитками, такие как время и место продажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоупотребление энергетическими напитками может привести к инсульту и онкологии, а превышающая норму концентрация лимонной кислоты в них может вызвать развитие язв и эрозий на слизистой.

+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:57
На это есть причины: почему женщины изменяют
15:44
В России продлили льготную IТ-ипотеку
15:32
Бюджетный отпуск: как купить самые дешевые авиабилеты
15:21
Суд трех генералов: в Москве началось рассмотрение громкого дела о коррупции
15:10
«Мы дружны»: российская фехтовальщица объяснила объятия с украинкой на Олимпиаде
15:00
Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти

Сейчас читают

«Отношениям конец»: чем грозит России поражение Мадуро в Венесуэле
Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака