Украина не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию

Украина не намерена восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию. Об этом заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.

На такое решение, как добавил чиновник, его натолкнули результаты переговоров с коллегой из Словакии Робертом Фицо. С ним они обсудили развитие ситуации в связи с блокировкой трубопровода «Дружба».

«Санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, поэтому их отмена не является предметом обсуждения», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Новая межправительственная встреча стран состоится в октябре 2024 года. Возможно, на ней стороны смогут достичь результатов, которые устроили бы Словакию и Венгрию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина поставила Словакии условие в вопросе транзита российской нефти. В Незалежной заявили: чтобы страна вновь стала получать топливо, она должна запустить механизм, предусмотренный договором об ассоциации с Евросоюзом.