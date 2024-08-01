«Красивым живется сложнее»: Боня вступилась за дочку Пересильд после травли

Телеведущая сама не раз сталкивалась с критикой, поэтому знает, как себя вести в этой ситуации.

Блогер и телеведущая Виктория Боня решила заступиться за 15-летнюю дочку актрисы Юлии Пересильд Анну после того, как девочку затравили. В социальной сети она уверенно заявила, что таким, как ей — красивым, живется сложно, но она сможет вынести все нападки.

Скандал с участием Анны случился после того, как она опубликовала достаточно откровенное видео — предстала перед публикой в коротких шортиках и нижнем белье. Перед камерой девушка игриво виляла бедрами. Блюстителей морали такой контент разозлил. Они тут же обратились к ее звездной маме.

«И куда только мать смотрит? Перебор для ее возраста», — сокрушались пользователи сети.

Тут же на горизонте замаячила Боня. Знаменитость не стала вступать в диалог с негодующими, а обратилась к Анне.

«Жаль, что в нашем мире красивым девушкам живется сложнее, чем простушкам. Ты с достоинством вынесешь все „последствия“ того, чтобы быть такой красивой и уникальной», — написала она под постом.

Была ли Анне Пересильд эта поддержка полезна, неизвестно. Но Боня сама не раз сталкивалась с критикой. Только в прошлом году ее чуть не забросали помидорами после пластической операции. Тогда она сделала модный разрез глаз с приподнятыми внешними уголками — «лисьи глазки». Заодно ей изменили и форму лица, уменьшив подбородок. За операцию Боня отдала 24 миллиона рублей. Но многие ее поклонники результат не оценили.

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