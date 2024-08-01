Нидерланды передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) шесть истребителей F-16. Об этом сообщила газета The Times. Теперь киевская власть ожидает поставку той же военной техники, но из Дании.

При этом еще недавно президент* Украины Владимир Зеленский жаловался, что ему пообещали самолеты, а их до сих пор нет. С момента того обсуждения прошло полтора года.

Тем временем, Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский не исключил проведение референдума на Украине по передаче ее территорий РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.