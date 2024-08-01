Черви в коричневой жиже: почему жители Ставропольского края остались без воды

Она отсутствует не только в жилых домах, но и учреждениях, например, больницах и детских садах.

Тысячи жителей Ставропольского края страдают от острой нехватки воды. Ее либо совсем нет, либо из крана течет жидкость, непригодная для питья. Причем проблема не только в жилых домах, но даже в объектах социальной инфраструктуры.

С ведрами и бидонами люди часами ждут автоцистерны. Кто виноват и когда проблему, наконец, устранят, разбирался корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Вода в Ставропольском крае теперь на любой вкус и цвет: от светло-голубого до темно-коричневого. Впрочем, это еще повезло. Чаще ее просто нет. Даже в больницах.

Тысячи жителей почти месяц страдают из-за перебоев с водоснабжением. Люди с ведрами, бидонами и даже лейками часами ждут автоцистерны. Но пить такую воду люди боятся.

Приезжают машины в любое время дня и ночи, о расписании тут, кажется, и не слышали. Техники не хватает. Власти еще две недели назад объявили о закупке новых автоцистерн. Но пока они существуют только на бумаге, о чем губернатор Ставропольского края напомнил региональным чиновникам.

«Сейчас пойду всем воду отключу. Чтобы вы тоже понимали, что такое без воды сидеть», — губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Местные власти утверждают, что не хватает и мощности очистных сооружений, что неудивительно при таком износе оборудования.

«Сейчас мы находимся на территории очистных сооружений города Ипатово, которые начинали строиться еще с 1962 года. Постепенно некоторые сооружения вводились вплоть до 1975-го», — говорит технический директор ПТП Ипатовское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Андрей Неснов.

Без должного обслуживания все металлические детали заржавели. Фильтры вообще никто не видел.

«Проблема основная — это невозможность фильтровать то необходимое количество, которое нам необходимо подавать гражданам», — говорит Неснов.

После обращения жителей в Следственный комитет возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ответственных за водоснабжение. На скамью подсудимых попал заместитель директора краевого водоканала, который сдал старые трубы на металлолом, заработав почти два миллиона рублей и три года тюремного срока.

Конечно, вода в кране от этого не появилась, но следствие продолжается. Теперь устанавливают ответственных за ремонт очистных и виновных в затягивании сроков. Сдадут объект только в следующем году. И все это время жители будут караулить водовозки.