«Думать о следующих шагах»: в России может появиться новый федеральный округ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 72 0

Матвиенко не исключила появление федерального округа с новыми регионами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Однако сперва, считают в Совфеде, необходимо достичь целей специальной военной операции.

В России может появиться федеральный округ с новыми регионами. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По словам Матвиенко, новый федеральный округ поспособствует упрощению качественного государственного управления.

«Но, мне кажется, сейчас главная задача — добиться цели специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах», — подчеркнула глава Совфеда.

Матвиенко также добавила, что жизнь в новых регионах России и так «кипит ключом». Там строится масса новых социальных объектов, восстанавливаются дороги, медицинские и общеобразовательные учреждения.

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей к составу страны. К населению России прибавилось почти шесть миллионов человек, а ее площадь увеличилась более чем на 100 тысяч квадратных километров.

Решение об этом было принято после проведенных референдумов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко назвала взвешенным и не нуждающимся в сильных изменениях проект налоговых изменений в стране.

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