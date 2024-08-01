«Стареть не хочется»: в Петербурге 68-летняя пенсионерка таксует на освященной Tesla

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

В Петербурге 68-летняя пенсионерка таксует на освященной Tesla

«Стареть не хочется»: в Петербурге 68-летняя пенсионерка таксует на освященной Tesla

Фото: www.globallookpress.com / MANUEL GEISSER

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Водительский стаж женщины — около 50 лет.

Пенсионерка Наталья Георгиевна работает таксистом в Петербурге, подвозя людей на личном автомобиле Tesla. Об этом пишет KP.RU.

«Понимаете, стареть ведь не хочется, а в машине я себя чувствую на 45!» — призналась 68-летняя петербурженка.

Водительский стаж женщины — около 50 лет. И большую часть жизни работала в такси. Но, если прежде петербурженка сидела за рулем «Запорожца» и «шестерки», то теперь водит белый электрокар Tesla Model 3 2019 года выпуска.

По словам Натальи Георгиевны, она быстро привыкла к электрокару компании Илона Маск. Для этого ей потребовалось всего два дня. Автопилотом она не пользуется, ведь считает, что машину «нужно чувствовать». Не скрывает женщина и свой заработок: около 150 тысяч рублей в месяц.

Tesla может разгоняться до 500 километров в час, но пенсионерка предпочитает безопасное вождение. Объяснила это тем, что пассажиров важно «доставить в целости и сохранности». А еще электрокар освящен, что, по мнению Натальи Георгиевны, помогает избегать аварий.

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