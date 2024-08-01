Секс как живительная сила: каковы риски внезапной смерти из-за отсутствия интима

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 1 016 0

Сексолог Миллер: риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это миф

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Ученые из США сделали удручающие выводы, причем — именно для женщин.

Повышенный риск внезапной смерти из-за отсутствия секса у женщин — это миф, который не имеет под собой оснований. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Это заблуждение, потому что так живет огромное количество людей. Многие люди не встречают идеально подходящего партнера, либо у них какие-то комплексы непроработанные», — говорит она.

Миллер заверила, что внезапной смерти из-за отсутствия интимной жизни не стоит бояться ни женщинам, ни мужчинам. Хотя все-таки секс — «живительная сила для всех».

Миф появился после опубликованного исследования в Journal of Public Health, где ученые заявили, что уровень сексуальной активности напрямую связан с риском преждевременной смерти. Причем эта опасная тенденция, по их мнению, касается только женщин.

К таким выводам исследователи пришли после эксперимента, в котором приняли участие более 14 тысяч американок в возрасте от 20 до 59 лет. Около 95% из них занимались сексом более 12 раз в год, а у 38% женщин интим был чаще, чем раз в неделю. В итоге оказалось, что у тех, кто занимался сексом реже, шанс умереть — выше почти на 70%.

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