В Киеве на щите монумента «Родина-мать» появилась коррозия

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 29 0

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации.

В Киеве на щите монумента «Родина-мать» появилась коррозия

Фото: www.globallookpress.com / Eugen Kotenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Киеве на щите монумента «Родина-мать» появилась коррозия. Именно на этом памятнике год назад заменили советский герб трезубцем.

«Тризуб приварили, но к нам никто не обращался. Проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой — они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь», — приводит слова директора местного Института электросварки Игоря Кривцуна «Страна.ua» в Telegram-канале.

Кривцун отметил, что коррозию заметили, когда обследовали монумент беспилотными летательными аппаратами. Также он сообщил, что от института пытались получить согласование после проведения сварочных работ, но получили отказ, так как учреждение не несет ответственности за «Родину-мать».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Предполагается переименование всех топографических объектов, названия которых связаны с Советским Союзом. Помимо этого, подразумевается снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре.

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

1:16
«Мы отмокали после финала»: Ольга Бузова резвится в бассейне с тремя мужчинами
0:58
«Потери огромны»: боевики ВСУ призывают Киев к соглашению с Москвой
0:38
Неловко смотреть на них: Кучера о романе Лепса с 18-летней девушкой
0:18
«Уникальный обмен»: Виктор Бут прокомментировал возвращение россиян на Родину
23:58
В Киеве на щите монумента «Родина-мать» появилась коррозия
23:38
Ампутация? Адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии сломанной ноги блогера

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
В Кремле прокомментировали сообщения о сбоях в работе YouTube
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака