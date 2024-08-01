В Киеве на щите монумента «Родина-мать» появилась коррозия. Именно на этом памятнике год назад заменили советский герб трезубцем.

«Тризуб приварили, но к нам никто не обращался. Проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой — они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь», — приводит слова директора местного Института электросварки Игоря Кривцуна «Страна.ua» в Telegram-канале.

Кривцун отметил, что коррозию заметили, когда обследовали монумент беспилотными летательными аппаратами. Также он сообщил, что от института пытались получить согласование после проведения сварочных работ, но получили отказ, так как учреждение не несет ответственности за «Родину-мать».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Предполагается переименование всех топографических объектов, названия которых связаны с Советским Союзом. Помимо этого, подразумевается снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что памятник Пушкину снесут в Одессе на Приморском бульваре.