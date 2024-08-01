ФСБ: восемь россиян возвращены на Родину

Их обменяли на группу лиц, которая действовала в интересах иностранных государств.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Елена Голубенко
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Восемь россиян, задержанные и находившиеся в заключении в ряде стран НАТО, возвращены на Родину. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве отметили, что удалось успешно реализовать возвращение заключенных благодаря слаженной работе компетентных государственных ведомств, а также иностранных партнеров.
Россиян, вернувшихся домой, обменяли на группу лиц, которая действовала в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России.
В сообщении подчеркнули, что среди вернувшихся граждан были также несовершеннолетние.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных. В США из России сегодня прибыли Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*. Отмечается, что США также удалось обменять пятерых немцев и семерых россиян. Обмен состоялся при поддержке Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.
*признан иностранным агентом на территории РФ
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