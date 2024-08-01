Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 88 0

Байден: в США вернулись Гершкович, Уилан, Курмашева и Кара-Мурза*

Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных

Фото: Reuters / TUNAHAN TURHAN

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трое из них граждане США, а еще один — обладатель грин-карты.

Американский президент Джо Байден сообщил об обмене заключенными, которым состоялся между США и Россией 1 августа. Его цитирует пресс-служба Белого дома.

«Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, которые были заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой», — говорится в заявлении американского правительства.

По информации Белого дома, в США из России прибыли Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*.

Отмечается, что США также удалось обменять пятерых немцев и семерых россиян. Обмен состоялся при поддержке Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков также сообщал, что российское правительство даст официальный комментарий по поводу произошедшего обмена позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 августа в аэропорту Турции состоялся самый масштабный обмен заключенными между Россией и США. В списках значится более 25 имен.

*признан иностранным агентом на территории РФ

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

20:49
Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле
20:29
Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных
20:15
ФСБ: восемь россиян возвращены на Родину
20:01
Нам в России враги не нужны: в Кремле ответили покинувшим страну гражданам
19:44
Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных
19:24
За шаг до смерти: у москвича вывалился кишечник из-за гигантской грыжи

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Жители Москвы и Петербурга пожаловались на сбой в работе YouTube
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака