«Нужно быть скромнее»: МакSим пожертвует автомобиль на благотворительность

Стартовая цена машины — три миллиона рублей.

Дорогостоящий элитный автомобиль решила пожертвовать для благотворительного аукциона певица МакSим. Об этом она рассказала в беседе с журналистами Telegram-канала «Звездач».

Все средства, вырученные от продажи автомобиля пойдут на лечение детей, объяснила популярная певица. По словам артистки, она планирует также поддерживать связь с родителями тяжело больных детей, на лечение которых пойдут полученные деньги. Цена автомобиля, предварительно, стартует от трех миллионов рублей.

«Я доверяю этому фонду. Я искренне желаю, чтобы наши дети никогда не болели. Maybach выставила на продажу, потому что его можно использовать более достойно. Я решила так. И вообще, нужно быть скромнее», — объяснила журналистам знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мари Краймбрери обрушилась с критикой на россиян из-за того, что многие пользователи Сети критикуют знаменитостей за потраченные на благотворительность суммы. Она также подчеркнула, что заниматься благотворительностью публично или скрытно — это индивидуальный выбор каждого.