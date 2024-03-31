«Посмотри на себя»: Мари Краймбрери обрушилась с критикой на россиян
Певица Мари Краймбрери раскритиковала россиян, считающих деньги артистов
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
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Артистка призвала подписчиков не считать чужие деньги.
Певица Мари Краймбрери во время проведения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» в разговоре с журналистами заявила, что сидящие дома люди не должны думать о том, сколько знаменитости переводят денег на благотворительность.
По ее мнению, если у кого-то есть возможность перевести хоть один рубль — это уже хорошо.
«Когда ты сидишь дома, считаешь чужие деньги и думаешь, что кто-то делает мало, посмотри на себя и подумай, что сделал ты», — так певица отреагировала на вопрос журналиста о том, как она относится к оглашенным суммам, отведенным на благотворительность.
Она также подчеркнула, что заниматься благотворительностью публично или скрытно — это индивидуальный выбор каждого, и поэтому правильного решения тут нет, пишет NEWS.RU.
«Делаешь по-тихому — считают, что не помогаешь, делаешь по-громкому — говорят, что ты хайпишь», — заявила Краймбрери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, всегда ли благотворительность требует финансов.
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