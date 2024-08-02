Суд вынес приговор захватчику заложников в ростовском СИЗО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 72 0

Военный суд приговорил захватчика заложников в СИЗО в Ростове к 23 годам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прокурор просил лишить его свободы сроком на 28 лет.

Суд вынес приговор одному из участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Южного окружного военного суда.

Суд сегодня рассматривал дело двух фигурантов, связанных также с захватом заложников в ростовском СИЗО, один из которых — Даниил Камнев. Его судебные слушания начались еще в прошлом году, тогда Камнева обвиняли в участии в деятельности экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также финансировании терроризма.

По совокупности всех преступлений Камнева приговорили к 23 годам лишения свободы. Стоит отметить, что прокурор просил приговорить подсудимого к 28 годам заключения.

В июне в СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро заключенных выбрались из своих камер и захватили в заложники двоих сотрудников. Осуществить свой план преступникам удалось при помощи заточек, которыми они ослабили замки решеток. Позже захватчики признались, что действовали от лица ИГ*.

В результате успешной операции спецслужб оба заложника были освобождены, а пятеро из шести преступников ликвидированы. Единственный выживший впал в кому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СИЗО Ростова уволился после ЧП с захватом заложников.

* — запрещенная в России террористическая организация

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