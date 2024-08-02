«Железный человек»: Билан рассказал об изменениях во внешности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Дима Билан рассказал, что установил брекеты

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Билан - live / bilanofficial; 5-tv.ru

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Певец позволил себе отпуск, который посвятил воплощению давно задуманных идей.

Дима Билан в долгожданном отпуске решил заняться здоровьем и установил себе брекеты. Об этим певец в своем Telegram-канале.

«Занят целыми днями, бесконечно воплощаю в жизнь вещи, до которых совершенно не доходили руки за отсутствием времени, даже трех подряд дней. Делаю брекеты. Оцентрализовал крупные планы, можно так это назвать. Так что рад, как Форест Гамп или Железный человек в этом смысле», — поделился Билан.

Также певец сообщил, что у него появились «некоторые звуки», которые отразятся на новом альбоме. Надо записать еще несколько вещей, отметил Билан.

На днях в беседе с 5-tv.ru певец рассказал, как представляет себе «отпуск мечты». По словам Билана, это такое время, когда у тебя есть возможность прислушаться к самому себе. Именно в такие моменты к исполнителю приходит вдохновение и идеи.

«Отдых мечты — это когда смотришь на горизонт и не видишь конца и края. Например, когда высотки или соседние дома не закрывают твой горизонт, и в этот момент ты что-то сочиняешь. В этот момент что-то к тебе приходит. Ты берешь ноутбук, начинаешь что-то писать и в каждой ноте и аккорде ты слышишь себя», — пояснил Билан.

Он признался, что обилие голосов и звуков сбивает его настрой. Он считает, что смысл отпуска как раз и заключается в том, чтобы быть подальше от шума и суеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким было детство Димы Билана.

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