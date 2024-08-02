«Можно не быть героем»: рэпер Птаха назвал свое самое большое достижение в жизни

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 25 0

Рэпер Птаха: самой большой победой можно считать свадьбу с Ланой Реутовой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Чем исполнитель гордится больше всего?

Рэп-исполнитель Птаха заявил, что самой большой победой в жизни считает свадьбу с его избранницей Ланой Реутовой. Об этом рэпер сообщил в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма Владимира Сычева «В потоке трех стихий».

Кроме того, артист согласился с главным слоганом картины: «Быть победителем — не значит просто стоять на пьедестале».

«Проекты, на которые я ездил в последнее время, очень часто показывают, что можно быть со званием, но не быть героем», — подчеркнул Птаха.

К слову, в отношениях рэпера и его возлюбленной не всегда было все так гладко. В октябре 2022 года их брак был официально расторгнут. Расставание сопровождалось многочисленными скандалами, экс-супруга обвиняла Птаху в постоянных изменах.

По признанию Ланы Реутовой, отношения с рэпером были наполнены горечью и разочарованиями, а в какой-то момент ей даже не хотелось жить. Тем не менее, спустя время супруги воссоединились, после чего девушка заявила, что даже в самые темные времена она хорошо относилась к Птахе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карди Би в третий раз станет мамой.

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