Клиника на колесах: в России запущен новый медицинский поезд

Он доедет до жителей самых отдаленных регионов страны.

Огромная поликлиника на колесах. В России запущен новый медицинский поезд. Составу дали имя святого Пантелеймона — целителя и покровителя медработников. В вагонах разместились регистратура, операционная и лаборатория. Впереди — длинный путь. Врачи приедут к пациентам в самые отдаленные регионы страны. По подсчетам Минздрава, за время следования помощь получат более 200 тысяч человек. Подробности у корреспондента «Известий» Кристины Морозовой.

С виду этот поезд ничем не отличается от других пассажирских составов, которых сегодня сотни. Но большой медицинский крест и надпись «Клинико-диагностический центр» дает понять, что это не обычный состав, а медицинский. «Святой Пантелеймон» — это первый официально зарегистрированный медицинский поезд.

Внутри поезда нет пассажирских сидений. Это полноценная передвижная поликлиника. Всего 14 вагонов. Большую часть из них отвели, конечно, под медицинские нужды. Довольно просторные кабинеты, задействован каждый сантиметр. И прием в них будут вести не только узкие специалисты: в этом поезде есть целый вагон лучевой диагностики.

Оснащена передвижная поликлиника новейшим оборудованием: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф. И это далеко не все мощности лучевого блока.

«Наше оборудование представлено российскими производителями. Также у нас представлен аппарат дентальной съемки — то есть все снимки предназначены для стоматолога», — поделилась врач лучевой диагностики Эльмира Исламова.

Чтобы получить высококвалифицированную медпомощь, жителям из отдаленных населенных пунктов раньше приходилось проделывать огромный путь до областных центров. Теперь медики приедут сами. «Святой Пантелеймон» пройдет через восемь российских регионов: Бурятия, Якутия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская и Еврейская автономная области.

«Именно для такой категории людей это будет просто крайне необходимая медицинская помощь. Наличие аптеки, стоматологического кабинета — это такие не высокотехнологичные вещи, на которые в процессе жизни и людям, находящимся на отдаленных территориях, просто необходимы», — отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Учитывая все особенности — это и тряска состава, и «глухие» зоны, где связи просто нет — поезд модернизировали. Внешние факторы теперь никак не повлияют на работу медиков. Связь будет постоянной за счет усиления спутникового сигнала. Это даже позволит в режиме реального времени проводить консультации и симпозиумы врачей.

«Были сомнения при начале работы, как можно было бы скомпоновать достаточно сложную, дорогостоящее оборудование разместить непосредственно в железнодорожном составе. Порядка 180 тысяч человек, включая 37 тысяч детей, смогут получить высококачественную медицинскую помощь», — заявил гендиректор-председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Прием здесь будут вести хирурги, педиатры, урологи, эндокринологи, офтальмологи. Есть и мини-операционная.

«Кабинет по оснащению предназначен, в первую очередь, для оказания первичной хирургической помощи при поверхностных травмах кожи, подкожной клетчатки, малая травматология, возможность диагностировать перелом, выполнить репозицию, фиксацию с последующим контролем», — рассказал врач-хирург Дмитрий Желябин.

А еще здесь целый вагон-лаборатория.

«В региональных поликлиниках у нас достаточно узкий спектр. Здесь мы постарались его расширить и выполняем основные гормоны и онкомаркеры», — отметил врач клинической лабораторной диагностики Ольга Сударева.

Подобные составы, где медики оказывали помощь жителям труднодоступных регионов страны, уже курсировали ранее — поезда «Здоровье», «Хирург Николай Пирогов», «Академик Федор Углов». Но этот — «Святой Пантелеймон» — принципиально новый подход в медицине. В свой первый рейс он отправится уже в сентябре 2024 года.