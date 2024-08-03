«Только брови нарастили»: как Стоянова готовили к роли Брежнева

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Юрий Стоянов сыграл генсека Брежнева почти без грима

«Только брови нарастили»: как Стоянова готовили к роли Брежнева

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Актер сыграл в сериале «Игры» о проведении Олимпиады-80 в Москве.

Народного артиста РФ Юрия Стоянова для роли генсека КПСС Леонида Брежнева в сериале «Игры» даже не пришлось гримировать — настолько полным оказалось внешнее сходства актера с политиком. Об этом Стоянов рассказал в беседе с KP.RU.

«Грима не было вообще! Были приклеены брови, точнее наращивались брови. И был небольшой паричок. И все. Пластики никакой нет. Остальное все в моей памяти», — поделился 67-летний актер.

По словам Стоянова, он очень хорошо помнит времена, когда Брежнев был у власти, и даже однажды лично общался с генсеком. Более того, актер сам предложил свою кандидатуру на роль политика.

«У меня была задача сыграть этого человека в непростое для нашей страны время», — отметил Стоянов.

Проект режиссера Евгения Стычкина «Игры» рассказывает о людях и их драмах на фоне организации Олимпиады-80. Помимо Стоянова, в картине заняты Александра Ремизова, Алексей Серебряков, Мария Карпова, Вячеслав Чепурченко, Павел Майков. Показ сериала 3 августа начнет один из онлайн-кинотеатров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юрий Стоянов отказался общаться с отрекшимися от него сыновьями.

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