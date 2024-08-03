Стало известно о нейтрализации пятерых причастных теракту в Сомали боевиков

В результате взрыва на пляже в столице страны, Могадишо, погибли как минимум 20 человек.

Пятерых боевиков, причастных к теракту в городе Могадишо, столице Сомали, нейтрализовали представители Сил безопасности страны. Об этом сообщили журналисты на странице агентства SONNA в соцсети X, сославшись на правоохранительные органы. В материале сказано, что жители района, в котором произошло нападение, были эвакуированы.

«Полиция подтвердила, что силы безопасности нейтрализовали пятерых террористов „Аш-Шабаб“*, которые атаковали пляж Лидо в пятницу вечером. Террористов было шестеро, но один из них взорвал себя в начале атаки», — сказано в заявлении.

Взрыв у здания гостиницы неподалеку от пляжа Лидо прогремел несколько часов назад. Как отмечали представители портала Shabelle Media, в результате действий террориста-смертника пострадали как минимум 20 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя организация «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин»*. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, опасаясь роста числа жертв.

Ранее, писал 5-tv.ru, Генеральный прокурор России Игорь Краснов высказался о терактах в Подмосковье («Крокус Сити Холл») и Дагестане (стрельба и пожары в Махачкале и Дербенте). В первом погибли 145 человек, во втором — 22 человека. Краснов назвал косвенно виновных в совершении этих преступлений и объяснил, как избежать в дальнейшем подобных ситуаций.

* — террористическая организация, запрещенная в России