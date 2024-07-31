Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Краснов: теракты в Подмосковье и Дагестане — следствие просчетов органов власти

Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Генпрокурор отметил, что в РФ необходим принципиально иной уровень проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал теракты в Подмосковье и в Дагестане следствием просчетов органов власти. Его слова передает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе оперативного совещания по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года, Генпрокурор РФ отметил, что ряд трагических событий в стране бросил настоящий вызов всей нашей правоохранительной системе, а также всему российскому обществу.

Краснов отметил, что в РФ необходим принципиально иной уровень проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.

«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», — сказал Краснов.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли огонь всего за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили в здании пожар, некоторые конструкции обрушились. По последним данным, погибли 145 человек.

Кроме того, вечером 23 июня вооруженные автоматами боевики атаковали два города в Дагестане. В Дербенте преступники открыли огонь по синагоге и православному храму, а в Махачкале — по одному из постов ДПС и церкви. Кроме того, в храмах после нападения начались пожары.

Жертвами терактов стали 22 человека, среди них полицейские и священник. В ходе контртеррористической операции пять боевиков были ликвидированы. Их личности установлены.

Ранее 5-tv.ru писал, что следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе».

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