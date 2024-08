Боль и саморазрушение: Мэрилин Мэнсон выпустил новую песню

Музыкант порадовал поклонников релизом впервые за четыре года.

Музыкант Мэрилин Мэнсон выпустил новую песню под названием As Sick As The Secrets Within (дословный перевод — «Больно, как тайны внутри»). С тех пор как певец перешел под крыло лейбла Nuclear Blast Records, это его первая работа.

В центре композиции переживания артиста о саморазрушении, демонстрация его внутренней боли.

Мэнсон уже давно не выпускал релизов, четыре года. As Sick As The Secrets Within — также его первая работа после скандала 2021 года, когда экс-невеста музыканта, актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинила его в психологическом и физическом насилии.

Сейчас это уже в прошлом, в августе начинается большой концертный тур рок-звезды, а поклонники ждут его нового альбома, ведь последний вышел уже довольно давно — в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-девушка Мэнсона подписала ему финальный приговор. В подкасте Вуд раскрыла жуткие детали совместной жизни с певцом, когда Мэнсон буквально контролировал каждый ее шаг и откровенно травил.